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الهيئة الوطنية تحدد الأدوات الواجب توافرها فى لجان انتخابات الرئاسة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:30 ص
الهيئة الوطنية تحدد الأدوات الواجب توافرها فى لجان انتخابات الرئاسة المستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية. وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، والأدوات الواجب توافرها في اللجان الانتخابية، والتي جاءت كالتالي:

- صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة.

- حافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية.

- حافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين.

- التأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق.

- خاتم اللجنة الفرعية.

- عدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري.

- الأدوات المكتبية اللازمة من أقلام ومظاريف وأوراق وختامة.

- حقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية.

- جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع.

- كعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة.







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