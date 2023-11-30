وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

واستعدت اللجان الفرعية بالمقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور اعتبارا من يوم غد الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ( بالتوقيت المحلي لكل دولة)، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيماً أو زائراً لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

ووجه وزير الخارجية سامح شكري البعثات الدبلوماسية بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يتابع وزير الخارجية استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجرى بها الانتخابات لاستقبال الناخبين.. ودعا وزير الخارجية المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن ‘رادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.



كما حرص وزير الخارجية أمس الأول الثلاثاء، على القيام بجولة تفقدية في مقر سفارة جمهورية مصر العربية في فرنسا، خلال مروره بباريس في طريقه إلى نيويورك، وذلك للاطمئنان على جاهزية المقر الانتخابي بالسفارة لاستقبال المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي تعقد للمصريين بالخارج.

وأكد شكري خلال لقائه مع القائمين على العملية الانتخابية في باريس على ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بأقصى درجات المهنية والنزاهة واليسر.

وقال المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن هذه الزيارة جاءت في إطار حرص الوزير شكري على التأكد بنفسه من استكمال كافة الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والتي كلف السفارات والقنصليات المصرية باتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلاً عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

وفي ذات الإطار، وحرصا على تسهيل عملية التصويت للمواطنين المصريين بالخارج.. شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومب حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الإنتخاب.

وتواصل البعثات الدبوماسية بالخارج توعية أبناء الوطن بالخارج بالإجراءات اللازمة لتيسير التصويت في العرس الديمقراطي الذي يحرص المصريون بالخارج خلاله رغم بعد المسافات وإقامتهم بالخارج على المشاركة في رسم مستقبل مصر الوطن.

وفي هذا الإطار.. وجه سفير مصر بسلطنة عمان خالد راضي رسالة مصورة عبر المنصات الإلكترونية للسفارة لأعضاء الجالية المصرية المقيمين بالسلطنة أكد من خلاله على استعداد السفارة لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت لهم.. وقال إن الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج ستعقد باللجنة الفرعية بسلطنة عمان اعتبارا من غد الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام وذلك بمقر السفارة بمسقط بمنطقة الحي الدبلوماسي من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وأضاف أن ممارسة الحق الانتخابي يتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي وذلك وفقا لتعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات.. مشيرا إلى ما ورد في بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجيرة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.. وأوضح أن السفارة تحث المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري الذي يسهم في رسم مستقبل وطنهم العزيز.

وفي ذات الإطار.. دعت سفارة جمهورية مصر العربية في بانكوك أبناء الجالية المصرية في تايلاند إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 (الجمعة والسبت والأحد) من 9 صباحاً إلى 9 مساء وذلك مقر السفارة الكائن في 23 Sukhumvit 63, Watthana, 10110, Bangkok.

وذكرت السفارة أنه وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فإن ممارسة الحق الإنتخابي يتطلب إحضار إما أصل بطاقة الرقم القومي (سارية أو منتهية) أو أصل جواز السفر المصري الساري المتضمن الرقم القومي.

ومن ناحيتها.. أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة التركية أنقرة أنه على ضوء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023، فإن السفارة ستكون مفتوحة لاستقبال المواطنين المصريين للادلاء باصواتهم خلال الأيام الثلاثة (1-3 ديسمبر 2023) من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء، علماً بأن التصويت يتطلب الحضور إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة بأصل جواز سفر ساري أو أصل بطاقة الرقم القومي.. موضحة أن التصويت سيكون متاحاً أيضاً في مقر القنصلية العامة في اسطنبول.

كما أشارت سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة اليابانية طوكيو إلى فتح أبوابها لاستقبال أبناء الجالية من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 ص وحتى 9 م بتوقيت طوكيو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، دون الحاجة لتسجيل مُسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

ومن جانبها.. ذكرت سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة النيجيرية أبوجا، أن المشاركة في العملية الانتخابية متاحة لكل مصري متواجد في نيجيريا خلال أيام الاقتراع الثلاثة من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء (بتوقيت أبوجا) وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر السفارة المصرية، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، أو أصل جواز السفر المصري الساري، للتحقق من الشخصية.