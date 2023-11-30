حى أول الزقازيق يبدأ رفع كفاءة شوارع تقسيم المعلمين وتفريعاته كمحور جديد

الشرقية - إيمان مهنى

قال رضا بكري رئيس حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية ، أنه بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالديوان العام تم الإنتهاء من رفع 200 طن قمامة ومخلفات بناء ورتش من شارع تقسيم المعلمين وتفريعاته الموازي لشريط السكة الحديد بمنطقة حي الزهور ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك تمهيداً لبدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بطول 4 كم ومتوسط عرض من 8 : 10 متر، بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه ، بمعرفة جهاز تعمير سيناء ، وذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وفتح محاور مرورية جديدة.

وأضاف أنه أجرى اليوم جولة تفقدية للمنطقة، للبدء في أعمال تسوية الشارع وتفريعاته وذلك في حضور المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق و محمد صلاح مدير وحده التدخل السريع بالديوان العام وممثلي جهاز تعمير سيناء.

واضاف رئيس حي اول الزقازيق أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد المرافق والحفاظ عليها والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال للبدء فوراً في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ياتي ذلك تنفيذا لخطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.