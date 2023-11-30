تعليم كفر الشيخ: تنفيذ برنامج علاجى للضعاف بالصفوف العليا

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا برؤساء أقسام التعليم الإبتدائي بالإدارات التعليمية بحضور دكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، ورشدي عبد العزيز، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، لمتابعة تفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا الرابع والخامس والسادس الإبتدائي في اللغة العربية باختبار قبلي.

ووجه وكيل الوزارة، بتحديد أعداد التلاميذ الضعاف في كل صف، وبعد ذلك يتم تنفيذ البرنامج، وذلك من خلال فترة اللغه العربية من 10 إلى 15 دقيقة، وعند الانتهاء من تنفيذ البرنامج مع نهاية الفصل الدراسي الأول ، ويجرى اختبار بعدي، ذلك بإشراف التعليم الابتدائي وتوجيه عام اللغة العربية، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية وأن المرحلة الابتدائية هي حجر الأساس، وضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وعلى جانب آخر ناقش محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سبل التعاون بين التعليم وثقافة كفر الشيخ، مع أحمد محمد الشهاوي مدير عام فرع ثقافة كفرالشيخ، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأسماء الشامي، مدير إدارة الدراسات والبحوث ورئيس قسم العلاقات العامة بفرع ثقافة كفرالشيخ، إضافة لوضع استراتيجية العمل المشتركة بينهما.



مناقشة سبل التعاون بين تعليم كفر الشيخ والثقافة



وضع برامج لضعاف الصفوف العليا بتعليم كفر الشيخ