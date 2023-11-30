وكيل تعليم الغربية يبحث التجهيزات الداخلية للجان الانتخابات الرئاسية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، محمد حموده، مدير إدارة الأمن، وعلا الفقي، موجه عام رياض الأطفال، و السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، و فوزية السيد، موجه أول الاقتصاد المنزلي بالمديرية، و محمد رسمي، موجه أول فندقي، لمناقشة تجهيز اللجان الانتخابية، وغرف الاقتراع، خلال فترة الانتخابات الرئاسية القادمة.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجميع، وتكليف التوجيهات العامة للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والزخرفة، والمجال الصناعي، بالمشاركة في رسم وتزيين أسوار اللجان داخلياً وخارجيا، بالإضافة إلى دهان غرفة الاقتراع، وتزيينها، ووضع 2 علم على بوابة اللجنة الانتخابية من الخارج، بالإضافة إلى "بنر" به اسم اللجنة الانتخابية ورقمها.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدارس الفندقية بغرب طنطا، والسنطة، للمشاركة الإيجابية في تجهيز وفرش اللجان الانتخابية.