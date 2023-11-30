تخلص من دهون البطن.. 5 أطعمة شتوية ترفع معدل الحرق

كتبت ميرفت رشاد

مع اقتراب فصل الشتاء، تشتد رغبتنا الشديدة في تناول الأطعمة، من المهم اختيارالأكلات التي لا تبقينا دافئين فحسب، بل تتوافق أيضًا مع أهدافنا الصحية واللياقة البدنية، خاصة عندما نهدف إلى التخلص من الدهون الزائدة في البطن، وهناك العديد من الأطعمة المناسبة لفصل الشتاء والتي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتتحكم في الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وتساهم في تحسين محيط الخصر، وإليك 5 أطعمة يمكن دمجها بسلاسة في نظامك الغذائي الشتوي، وفقا لما نشره موقع"hindustantimes".

1. الحبوب الكاملة



الحبوب الكاملة هي مصدر قوة للألياف، مما يعزز الشعور بالامتلاء لفترة طويلة ويقلل من خطر السمنة، تشير الأبحاث إلى أن تناول ثلاث حصص يوميًا من الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) وانخفاض الدهون في البطن. هذه الحبوب غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والأحماض الأمينية والفيتامينات.

2. الشاي الأخضر



غني بمضادات الأكسدة والكاتيكين، يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسهل حرق الدهون، مزيج الكافيين ومضادات الأكسدة ستساعدك في تقليل محيط الخصر.

3. الأسماك الدهنية



الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية المرتبطة بانخفاض الدهون الحشوية، يمكن أن يكون شواء أو خبز الأسماك الدهنية بمثابة وجبة شتوية لذيذة ومغذية.

4. البهارات وخاصة القرفة



بعض التوابل، مثل القرفة، تعزز حساسية الأنسولين، مما يساعد على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم وتقليل الدهون في البطن، بالإضافة إلى ذلك، تضيف القرفة الدفء والنكهة إلى أطباق الشتاء دون الحاجة إلى السكر الزائد.

5. الخضراوات الورقية الخضراء



تعتبر الخضراوات الورقية الخضراء منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالمواد المغذية، وهي ممتازة لفقدان الوزن، فيتامين K الموجود في هذه الخضروات يحفز فقدان الوزن.