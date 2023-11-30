بيطرى أسوان تواصل تحصين الثروة الحيوانية ضد القلاعية

أسوان- صلاح المسن

أجرت مديرية الطب البيطري بأسوان ،حملة تحصين بمنطقة الشلال بوحدة أسوان البيطرية ضمن فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مع الترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة.

حيث بدءت الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع إعتباراً من الأحد 19 نوفمبر الجارى ، وقد يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة ، وبما يساهم فى توفير سلالات ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان.

وكان قد كشف الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى بأسوان، بأن جميع الوحدات البيطرية استعدت لفاعليات الحملة القومية ، بالإضافة إلى تنظيم قوافل بيطرية بالقرى والنجوع والمناطق النائية .

ولفت مدير عام الطب البيطرى بأسوان إلى أنه بدعم من محافظ أسوان فقد شهدت القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية نجاحاً كبيراً والتي تم تنظيمها من معهد تناسليات الهرم بالجيزة ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية بالإشتراك والتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى .

وأوضح الدكتور مدحت رمزى بأن فاعليات القافلة أثمرت عن فحص وعلاج وتحصين 4170 حيوان لدى 2841 مستفيد ، وأيضاً تم تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان " المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة " ، علاوة على تدريب 27 من الأطباء البيطريين ، مؤكداً على أن التنسيق المسبق الجيد لإستقدام هذه القافلة ساهم فى حشد الكثير من المربين للإستفادة من هذه الحملات الفعالة والجادة .