وقال شينكوفسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في وارسو، إن ظهور وزير الخارجية الروسي في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "غير مقبول"، نظرا للحرب المستمرة على أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء البولندية "باب"، اليوم الخميس.

وأضاف أن روسيا "تخرب ميزانية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" وتعرقل التغييرات المخطط لها في الموظفين في المنظمة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا أعلنت أيضا أنها ستقاطع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2023 بسبب الوجود الروسي.