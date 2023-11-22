وأوضح المكتب - وفقا لما ذكره "راديو بولندا" - أن المتهين ينتمون لدول بشرق أوروبا، ويواجهون تهم التجسس لصالح مؤسسة استخباراتية أجنبية، وذلك على خلفية ممارستهم أعمال استطلاع ومراقبة للبنى التحتية البولندية المهمة، مثل المواني والمؤسسات العسكرية في عدة مدن، منها العاصمة "وارسو" ومدينتى "زوسوف" و"برزيميسل"، وتمرير المعلومات مقابل أموال.

وأشار الراديو إلى أن المحكمة أمرت باحتجاز 15 من المتهمين بشكل مؤقت، مشيرا إلى أنهم يواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا تمت إدانتهم.

ومن جهته، صرح نائب وزير الأمن البولندى ستانيسلاف زارين بأن تفكيك هذه الشبكة يعد نجاحا للسلطات البولندية، إذ شكلت المجموعة خطرا داهما على البلاد، وفق تعبيره.