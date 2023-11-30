بدء توافد المشاركين في قمة المناخ Cop 28 بالإمارات العربية المتحدة

كتب سمير حسنى

بدأ توافد المشاركين في قمة المناخ Cop 28، والمنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن القاهرة الإخبارية.

سيجمع "مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 28 لتغير المناخ" (كوب 28)، الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (الاتفاقية الإطارية)، بالإضافة إلى آلاف الخبراء، والصحفيين، ونشطاء المناخ وأفراد المجتمعات المحلية، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية. وهو منتدى تناقش فيه الدول سبل مواجهة أزمة المناخ التي يتزايد أثرها السلبي على حقوق الإنسان حول العالم.

رغم الإلحاح المتزايد، لم تسفر الاجتماعات عن الانخفاض الضروري في انبعاثات غازات الدفيئة أو تقديم الدعم الكافي للانتقال إلى الطاقة المتجددة، وحماية الأشخاص الأكثر تضررا من الفيضانات، أو الجفاف، أو الأعاصير، أو الكوارث الأخرى المرتبطة بالمناخ.

وتستضيف الإمارات كوب 28 من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.