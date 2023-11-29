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رئيس "الوطنية للانتخابات" يدعو المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 09:28 م
رئيس "الوطنية للانتخابات" يدعو المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات الرئاسة المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
إبراهيم حسان

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دعا المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المصريين بالخارج للمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: "شعب مصر العظيم.. بني وطني في الخارج، أتحدث إليكم اليوم في لحظات فارقة من عمر وطننا الغالي، ونحن على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار من يقود البلاد في السنوات الـ6 المقبلة".

وأضاف رئيس الهيئة الوطني للانتخابات في مؤتمر صحفي: "يبدأ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، وللمصريين في الخارج أقول: أنتم جزء أصيل من أبناء الوطن، وأحد أعمدته الأساسية، وتنشغلون دوما بقضاياه ولكم حق لا ريب فيه، في تحديد مصيره، فأقبلوا على المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات حتى ترتفع أعلام مصر في كل بقاع الدنيا، ويسمع العالم أجمع هتافكم في حب الوطن".







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