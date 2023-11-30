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المصريون فى باريس ينتظرون غدا عرسا انتخابيا بانطلاق انتخابات الرئاسة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:55 م
المصريون فى باريس ينتظرون غدا عرسا انتخابيا بانطلاق انتخابات الرئاسة خالد شقير مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة من باريس
كتب أحمد عرفة

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قال خالد شقير مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة من باريس، إن عدد الجالية المصرية في العاصمة الفرنسية كبيرا، سواء كانوا مقيمين أو دارسين، مشيرًا إلى أنه منذ لحظات وضع أفراد من السفارة المصرية الحواجز، ولافتًا إلى أنه تحدث مع السفير علاء يوسف منذ لحظات وأكد أن هناك استعدادات خاصة للتسهيل على المصريين.
 
وأضاف شقير في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين بالخارج ستبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت باريس والعاشرة صباحا بتوقيت القاهرة".
 
وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، أنّ هذا العُرس الانتخابي ليس فقط في مدينة باريس أو للناخبين في باريس ولكن للناخبين في منطقة شمال فرنسا بما فيها مدينة نانت وستراسبورج وليل وغيرها من المدن الشمالية. 
 
وأكد: "في جنوب فرنسا، توجد اللجنة الثانية، وهي لجنة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالجنوب الفرنسي، وتشمل إمارة موناكو ومدن نيس وليون ومونبيلييه وتولوز ومارسيليا.
 






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