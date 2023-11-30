المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لشقيقين لإتجارهما فى المخدرات بمنشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شقيقان بالسجن المؤبد وغرامة 500 الف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "علاء. ا"، "أشرف. ا" لمحكمة الجنايات ا، بعد أن وجهت إليهم تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16810 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر.

تعود تفاصيل القضية عقب ضبط، المتهمان محرزين مواد مخدرة، وقد عزا قصدهم الإتجار، وكما عثر معهم علي هاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتاجرى المواد المخدرة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.