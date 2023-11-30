اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص فى الأغوار بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:41 م
الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص فى الأغوار بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شاب فلسطينى، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرب عاطوف بمنطقة الأغوار الشمالية فى الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب، والقيام بنقله.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في كلا الاتجاهين أمام حركة تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وسط انتشار عسكري مكثف. 

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها أطلقت الرصاص على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس في المنطقة المذكورة وقامت بتحييده. واستخدام تعبير "التحييد" يعني إصابة الشاب الفلسطيني إصابة "قاتلة" وهو ما يُرجح استشهاده. 

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 40 فلسطينيًا من مُحافظات الضفة الغربية المُحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة أشخاص من مدينة القدس المُحتلة.. ومن جنوب الضفة الغربية، وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت عشرة أشخاص، فيما جرى اعتقال ثمانية من بيت لحم. 

ومن (طولكرم) شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال 9 أشخاص، وجرى اعتقال اثنين من قلقيلية المجاورة. 

ومن (أريحا) شرقًا، اختطفت قوات خاصة "مستعربون" شابًا من مخيم "عين السلطان" بمدينة أريحا، فيما جرى اعتقال أسيرين محررين وعضو مجلس بلدي من محافظة (طوباس) الواقعة إلى الشمال من أريحا. 

 







قوات الاحتلال

الاحتلال

الضفه الغربيه

محاوله دهس

الاغوار

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة

حكومة الاحتلال: إطلاق سراح 102 من الرهائن فى غزة بينهم 78 إسرائيليا

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:32 م

وزير العدل الفلسطيني: بلاغات لـ"الجنائية الدولية" بانتهاكات الاحتلال

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:27 ص

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى القدس

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:26 ص

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة "بيتونيا" غرب محافظة رام الله

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:05 ص

السفير الفلسطيني: الاحتلال ارتكب 1500 مجزرة أسفرت عن 70 ألف شهيد وجريح ومفقود

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 09:44 م

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة