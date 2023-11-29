منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط: نخشى أى تصعيد محتمل فى المنطقة

أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط أن 154 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وقال نخشى أي تصعيد محتمل قد يحدث في المنطقة، مشيرا إلى أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءا من الدولة الفلسطينية بالمستقبل حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط: نخشى أى تصعيد محتمل فى المنطقةالأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:14 م
غزة
رامى محيى الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة