اليوم السابع
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منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط: نخشى أى تصعيد محتمل فى المنطقة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:14 م
منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط: نخشى أى تصعيد محتمل فى المنطقة غزة
رامى محيى الدين

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أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط أن 154 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وقال نخشى أي تصعيد محتمل قد يحدث في المنطقة، مشيرا إلى أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءا من الدولة الفلسطينية بالمستقبل حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.







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