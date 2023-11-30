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الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 16 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.






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