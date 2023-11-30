اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:04 م
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ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.58 دولار للبرميل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.58 دولار للبرميل النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعار النفط في تعاملات اليوم ارتفاعا قبل اجتماع مجموعة "أوبك بلس"، الذي تناقش خلاله استراتيجية إنتاج الذهب الأسود.
 
وبلغ ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 0.63% ليصل إلى 78.35 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" 0.58% إلى 83.58 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وكانت عقود الخام الأمريكي قد سجلت يوم أمس ارتفاعا بنحو 2% محققة 77.86 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود "برنت" التداولات 1.75% لتستقر عند 83.10 دولار للبرميل.
 
وتنتظر أسواق الطاقة اجتماع "أوبك بلس" في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتمديد المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية.
 






النفط

النفط الخام

خام برنت



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