ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.58 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط في تعاملات اليوم ارتفاعا قبل اجتماع مجموعة "أوبك بلس"، الذي تناقش خلاله استراتيجية إنتاج الذهب الأسود.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 0.63% ليصل إلى 78.35 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" 0.58% إلى 83.58 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت عقود الخام الأمريكي قد سجلت يوم أمس ارتفاعا بنحو 2% محققة 77.86 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود "برنت" التداولات 1.75% لتستقر عند 83.10 دولار للبرميل.

وتنتظر أسواق الطاقة اجتماع "أوبك بلس" في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتمديد المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية.