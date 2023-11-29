ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل82.01 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، إثر عاصفة في منطقة البحر الأسود التي تسببت في تعطيل صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرارا حاسما من تحالف أوبك+ يتعلق بتخفيضات الإنتاج أو زيادتها.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 82.01 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 76.86 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتسببت العاصفة الشديدة التي ضربت منطقة البحر الأسود في تعطيل أكثر من مليوني برميل يوميًا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعًا وزاريًّا عبر الإنترنت غدا الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله من 26 نوفمبر.