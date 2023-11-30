أسامة ربيع: مشروع التوسعة منع جنوح عدد من السفن تعرضت لأعطال فنية طارئة.. فيديو

الاسماعيلية - صبرى غانم

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن مشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة التى تحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة فى المجتمع الملاحى، مشيراً فى هذا الصدد إلى الضرورة الحيوية التى يمثلها مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة لما له من مردود إيجابى على زيادة معدلات الأمان الملاحى فى هذا القطاع الهام بنسبة 28 % وهو ما لمسنا تأثيره الفعلى فى بعض الحالات بمنع جنوح عدد من السفن التى تعرضت لأعطال فنية طارئة خلال عبورها فى نطاق المشروع.

وأشار رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبى بانتهاء مشروع التوسعة بتوسعة القناة 40 مترًا جهة الشرق، وذلك من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه جارى عمل الخرائط الملاحية الجديدة بعد نقل خط منتصف القناة ( محور القناة) نتيجة مشروع التوسعة إلى المحور الجديد وذلك بالتنسيق مع شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثانى من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 76 % بإجمالى كميات تكريك قدرها 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.