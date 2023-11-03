قوى قلبك.. 5 مشروبات تقلل الكوليسترول الضار وتحميك منه

كتبت مروة محمود الياس

نسبة الكوليسترول الضار فى الدم كلما زادت كلما رفعت فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات الشرايين، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع healthmatch وذلك لأن الكوليسترول الضار يمكن الحصول عليه بسهولة عند الالتزام بنظام غذائى عشوائى وغير صخى، فالاطعمة الغنية بالدهون والزيوت، والطعام المقلى، والزيوت والسمن وغيرها من الاضافات الضارة على الطعام، كلها تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية.

وذكر التقرير أيضا أن الأطعمة الغنية بالسكر تحمل نفس المخاطر على القلب والأوعية، لأنها ترفع نسب الكوليسترول الضار، كما أضاف التقرير أن هناك الكثير من المشروبات الصحية التى تساعد على خفض نسب الكوليسترول الضار، وهى هامة وضرورية بإدخالها فى النظام الغذائى اليومى، لكى تساعد مع الرياضة وتناول الأطعمة الصحية والحركة والنوم الجيد، على خفض مستويات الكوليسترول الضار وحماية القلب.



ومن أبرز هذه المشروبات : الشاى الأخضر الشاى الأخضر هذا المشروب الصحى والمفيد، يعزز من امتصاص الدهون فى الأمعاء، فيجعل الجسم قادرا على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الحيد، كما أنه مفيد فى الهضم والتمثيل الغذائى ولذا فهو يقى من مشكلات القلب. الشاى الأخضر هذا المشروب الصحى والمفيد، يعزز من امتصاص الدهون فى الأمعاء، فيجعل الجسم قادرا على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الحيد، كما أنه مفيد فى الهضم والتمثيل الغذائى ولذا فهو يقى من مشكلات القلب.



حليب الصويا أحد أهم المشروبات التى تساعد على خفض الكولسترول الضار لأنها تعزز من عمل بعض العناصر أثناء هضم بروتين الصويا مما يقلل من نسب الكوليسترول



مشروبات وحليب الشوفان أحد أهم الخيارات الصحية على الدوام للجسم والوزن والرشاقة والكوليسترول ايضا، لأنه يشعر متناوله بالشبع لفترات طويلة، وهو ما يجعل نسب الكوليسترول الضار فى انخفاض.



عصير الطماطم أحد أهم المشروبات الصحية بشكل عام، يعمل على تحسين مستويات ضغط الدم، ما يجعله من المشروبات الهامة التى تخفض الكوليسترول الضار ونسبته، وهو ما يحمى القلب والأوعية من الأضرار الصحية ويساعد على تحسين الصحة العامة.



عصير التوت يحتوى هذا المشروب الطبيعى المفيد على الفلافونويد الهام والصحة الذى يعمل على خفض مستويات ونسب الكوليسترول الضار فى الدم، ويعزز من عمل القلب والأوعية الدموية ويحمى من امراضهما، وعصير التوت هو عصير طبيعى جيد ومشبع وغنى بالفائدة والعناصر الغذائية المختلفة.

لذا ينصح التقرير بضرورة الاعتماد على المشروبات الصحية والمفيدة التى تعمل على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم وتعزز من عمل القلب والأوعية وتساعد على خفض دهون الجسم كافة والتمتع بالصحة والرشاقة.