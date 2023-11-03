قطع مياه الشرب عن 22 منطقة فى مدينة أسوان مساء اليوم

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 22 منطقة تقع وسط وشرق مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ولمدة 12 ساعة تقريباً، وتهيب الشركة بالمواطنين القاطنين فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وذكرت شركة المياه فى بيان لها أنه نظراً لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بجبل تقوق، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق "صالح حرب – كورنيش النيل – وسط البلد – الحصايا – الشيخ هارون – أرض الجميلى – أطلس – طريق السماد – السيل الجديد – السيل الريفى – بداية طريق الفنادق – البشارية".

يأتى ذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السابعة من صباح غد السبت، وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

وذكرت الشركة أيضاً، فى بيانها، أنه نظراً لقيام الشركة بأعمال تطهير رافع صرف صحى رقم 10 بكيما، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق "المجمع الصناعى الجديد – الصداقة القديمة – كل عزب كيما بالكامل – عمارات الأولى بالرعاية – عمارات كيما السد – عمارات الحديد والصلب – عمارات مصنع كيما – عمارات كيما والمستعمرة (ج–أ) - عمارات التطبيقين – عمارات الرحاب".

وحددت أن ذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح غد السبت، لذا تهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال تلك الفترة.