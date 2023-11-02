رئيس "القابضة للمياه" يستقبل وزير البنية الأساسية لدولة زامبيا وسفيرها بالقاهرة

كتب أحمد حسن

"رسلان " مستعدون لمشاركة خبراتنا مع أشقائنا في زامبيا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمقر الشركة أمس كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارته لمصر، فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والإطلاع على التجربة المصرية، والإستفادة منها، وخاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض الأنشطة والمشروعات فى مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس ممدوح رسلان، بالوفد الزامبي، مشيدا بما جاء في الإجتماع الذي جمع الوزيرين، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، وكارليس ميلوبى وزير البنية الاساسية بدولة زامبيا، أول أمس بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومؤكدا أن لقاءه بالوزير الزامبي جاء فى إطار توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين، واستجابة لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، بمشاركة التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والبنية الأساسية في نطاق عمل وزارة الإسكان مع أشقائنا في زامبيا، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لتبادل الخبرات المصرية الزامبية، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للمياه، في هذا الصدد، استعداد الشركة وشركاتها التابعة، لاستقبال وفود عمل أو طلاب من دولة زامبيا في المدارس ومواقع العمل التابعة لها للتدريب والتعلم ومشاركة الخبرات بين الجانبين.

وجاء ذلك بحضور نائبى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ومستشار قطاع المرافق بوزارة الإسكان للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وفي ذات السياق، أعرب كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، عن سعادته بالتواجد فى مصر، وما تحقق من طفرة تنموية غير مسبوقة والتعاون الكبير الذي يتم بين الدولة المصرية والدول الأفريقية فى مختلف المجالات، مؤكدا حرصه على العمل على نقل التجربة المصرية فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأعرب السفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، عن امتنانه وتقديره لجهود الجانب المصري لترتيب زيارة العمل الناجحة لوزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية في زامبيا، والوفد المرافق له لمصر بشكل عام وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشكل خاص، مشيدا بما شهده قطاع البنية التحتية والمياه والصرف في مصر من تطور ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، ومعربا عن إعجابه بما تحقق من شراكات مع القطاع الخاص فى مجالات البنية التحتية لا سيما مرافق مياه الشرب.

وعقب ذلك، استعرض المهندس ممدوح رسلان، التجربة المصرية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤية وأهداف الشركة القابضة للمياه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تجاوزت نسبة تغطية خدمة مياه الشرب 99% على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا ان قطاع الصرف الصحى شهد تطورا ملحوظا وزيادة معدلات نسبة تغطية الصرف الصحى بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن مشروعات التعاون الدولي تعتبر أحد الأدوار والمساهمات الرئيسية التي تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروعات برنامج الصرف الصحى القومي لقرى مصر، والذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة لتحسين تغطية خدمة الصرف الصحى بقري مصر لتتناسب مع معدلات التغطية بالمدن، وتحسين المستوى المعيشي والصحي لسكان المناطق الأكثر احتياجا، بما يتفق مع مفهوم التنمية الدولية لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق رخاء مجتمعي وتنمية اقتصادية وصحية وتعليمية.

وأوضح أن الشركة القابضة للمياه، قد اتخذت إجراءات لتقليل نسبة المياه غير المحاسب عليها، من خلال خطة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة DMA / DMZ لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وتركيب أجهزة قياس ثابتة، ومنظومة إدارة الضغوط بشبكات مياه الشرب لتحسين توزيع الضغوط بالشبكات والحد من الكسور، قائلا: "كل نقطة مياه نحافظ عليها هى مياه مدخرة للأجيال القادمة وحفاظ على استثمارات ضخمة تضخها الدولة فى هذا القطاع، وواجبنا الحفاظ عليها".

وعقب الاجتماع، اصطحب المهندس ممدوح رسلان، الوزير الزامبي وسفير زامبيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، في جولة داخل محطة تنقية مياه روض الفرج، لتفقد مكونات المحطة، حيث استمعوا إلى شرح واف عن المحطة وملحقاتها بدءا من مآخذ المياه العكرة مروراً بالمروقات ومراحل التنقية، حتى خروج المنتج النهائي للمواطنين، بجانب تفقد المعامل المسئولة عن قياس جودة المياه المنتجة، للاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة في مجال التنقية.

وفي نهاية الاجتماع، عبر أعضاء الوفد الزامبي عن سعادتهم بما شاهدوه من عرض شيق عن إدارة وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والتي تتولى مهمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا حسن الاستقبال، متطلعين إلى زيادة أطر التعاون بين مصر وشقيقتها زامبيا في المجالات كافة.