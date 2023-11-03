قطع المياه 11 ساعة بعدد من قرى مركز أجا فى الدقهلية غدا

الدقهلية شريف الديب

تشهد عدد من القرى التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وبعض القرى التابعة لمركز دكرنس شمال المحافظة، انقطاع مياه الشرب، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، انقطاع المياه غدا السبت لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً عن مركز ومدينة أجا، وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه أجا السطحي، طبقًا لبرنامج التطهير السنوى.

إضافة لانقطاعها أيضا غدا السبت عن مدينة دكرنس لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً عن كل من: دموه، ميت ضافر، كفر القباب، جزيرة القباب، والقباب الصغرى بمركز دكرنس.

وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط المياه والخدمات بطريق المنصورة / دكرنس.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع، كما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء مجالس مدن أجا ودكرنس، بمتابعة الأعمال لضمان سرعة وعودة المياه مرة أخرى للمواطنين فور انتهاء الأعمال.