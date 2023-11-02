انقطاع المياه عن أجا وبعض مناطق دكرنس السبت المقبل

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 4/11/2023 لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءًا عن مركز ومدينة أجا،وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه أجا السطحي، طبقًا لبرنامج التطهير السنوي.

إضافة لإنقطاعها عن مدينة دكرنس أيضا لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءًا عن كلًا من: دموه، ميت ضافر، كفر القباب، جزيرة القباب، والقباب الصغرى بمركز دكرنس.

وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط المياه والخدمات بطريق المنصورة/دكرنس.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.