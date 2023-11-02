اليوم السابع
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انقطاع المياه عن أجا وبعض مناطق دكرنس السبت المقبل

الخميس، 02 نوفمبر 2023 01:33 م
انقطاع المياه عن أجا وبعض مناطق دكرنس السبت المقبل انقطاع المياه
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه يوم  السبت الموافق 4/11/2023 لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءًا عن مركز ومدينة أجا،وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه أجا السطحي، طبقًا لبرنامج التطهير السنوي. 
 
إضافة لإنقطاعها عن مدينة دكرنس أيضا لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءًا عن كلًا من: دموه، ميت ضافر، كفر القباب، جزيرة القباب، والقباب الصغرى بمركز دكرنس.
 
وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط المياه والخدمات بطريق المنصورة/دكرنس.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.
 






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