طالب بكفر الشيخ يحصل على المركز الثاني عربيا في مسابقة التحدى القراءة العربى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فوز محمد وليد صقر، بالمركز الثاني على مستوى العالم العربي في مسابقة تحدي القراءة العربي، التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن سعادته بتحقيق هذا المركز المتقدم.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطالب ولأسرته، ولمعلميه، ومشرفيه على هذا الإنجاز الكبير، مشيراً أن تعليم كفر الشيخ، يحقق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والعالم العربي، ومستوى العالم في العديد من المسابقات الثقافية وغيرهم من المجال والأنشطة.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الطالب حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدي العربي، والتي شارك فيها 15 مليون طالب بكافة المحافظات المصرية، في شهر أغسطس الماضي، وبعدها بشهرين حصل وليد محمد صقر، الطالب بمدرسة الكفر الشرقي، على المركز الثاني على مستوى العالم العربي، بمشاركة 20 من الطلاب ب 18 دولة عربية.