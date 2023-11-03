قصر الأميرة خديجة بحلوان يبدأ برنامجه للزيارات المدرسية

الإسكندرية جاكلين منير

بدأ قصر الأميرة خديجة بحلوان أحد أفرع مكتبة الإسكندرية بقطاع التواصل الثقافي برنامجه للزيارات المدرسية لجميع المراحل الدراسية؛ وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية المختلفة.

ويشمل برنامج الزيارة جولة داخل القصر للتعريف بتاريخه، وسيرة حياة الأميرة خديجة وأسرتها، وكذلك التعريف بدور القصر كمركز إشعاع ثقافي وفني في محيطه الجغرافي بحلوان، وتشمل الجولة كذلك زيارة معارض القصر؛ مثل: معرض (الورشة) وهو معرض يقدم الأعمال الفنية التي تم انتاجها بمعرفة المتدربين الملتحقين بورش الفنون المختلفة بالقصر، وكذلك معرض (ومضات من ذكرى الانتصار) ويقدَّم هذا المعرض في إطار احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويعرض عددا كبيرا من الصور الفوتوغرافية التي توثق جهود الجيش المصري للتجهيز لحرب أكتوبر بدءًا من العام 1967 وحتى معركة العبور والانتصار العظيم في أكتوبر 1973 ، ومعرض (روائع الخط العربي) والذي يعرض عددًا من لوحات الخط العربي بخطوط وزخارف متنوعة لمجموعة من الخطاطين المصريين الكبار.

وفي ختام الجولة يحصل الطلاب على ورشة للتدريب على فن من الفنون اليدوية (رسم – تشكيل بالورق – تشكيل بالطين وغيرها)، وذلك بهدف رفع الوعي بطرق التعليم والتربية الحديثة، وأهميتها في إنتاج جيل جديد من الأطفال والنشء ممن تلقوا رعاية حقيقية تساعد في إظهار قدراتهم وإبداعاتهم ليكونوا نواة لمجتمع