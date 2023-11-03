س و ج.. تفاصيل قرار حظر تحصيل وسطاء التأمين للأقساط عبر حساباتهم الشخصية

كتب هانى الحوتى

حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية، على وسطاء التأمين تحصيل أيا رسوم أو أقساط من العملاء عبر حساباتهم الشخصية، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين ، ويقدم "اليوم السابع"، أسئلة وأجوبتها عن القرار الجديد وأسبابه.



س- بداية ما هي تفاصيل قرار حظر تحصيل الوسطاء للأقساط من خلال حساباتهم؟ ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، وسطاء التأمين بعدم تحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة.

وحددت الهيئة للوسطاء تحصيل المبالغ من العملاء خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.



س- وهل اقتصر الحظر على التحصيل من خلال الحسابات فقط؟ ج- لا تضمن القرار حظر تحصيل الوسطاء أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.