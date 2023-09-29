زيادة عدد شركات التأمين إلى 42 شركة.. وأكثر من 14 ألف وسيط تأمينى

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية يونيو عام 2023 مقابل 41 شركة بنهاية يونيو عام 2022، واستقرت عدد مجمعات التأمين عند 5مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.

ارتفعت أعداد المهنيين في مجال التأمين بنهاية يونيو عام 2023، وبلغ عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) 97 وسيط بنهاية يونيو الماضي مقابل 95 وسيط بنهاية يونيو عام 2022، وزاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 13376 وسيط إلى 14442 وسيط، وقفز عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) من 28 خبيرا إلى 31 خبيرا، فيما انخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضراء (أشخاص طبيعيين) من 318 خبيرا إلى 311 خبيرا.

كما ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 9 خبراء في يونيو عام 2022 إلى 10 خبراء في يونيو عام 2023، وزاد عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 376 خبيرا إلى 379 خبيرا، واستقر عدد الخبراء الاكتواريون عند 52 خبيرًا.

ووفقًا للتقرير ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 وبلغت 17.6 مليار جنيه مقابل 14.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 21.2%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 60%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 34.7%.

ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 20%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 45.4%.