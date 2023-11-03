اليوم السابع
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سلطنة عُمان تدين بشدة استهداف مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسى

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:31 م
سلطنة عُمان تدين بشدة استهداف مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسى استهداف مستشفى الشفاء
وكالات

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أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكار سلطنة عمان وإدانتها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسى وقوافل سيارات الاسعاف فى قطاع غزة والتى أدت لسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح.
 
وأكدت الخارجية العمانية تضامنها مع الشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة كافة وصموده فى مواجهة الاحتلال، ودعت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة لإسرائيل للتوقف عن  اعتداءاتها المستمرة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني ‏و التحرّك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولى وفى إنهاء العدوان والاحتلال اللامشروع للأراضى الفلسطينية.






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