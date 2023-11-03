سالم العكش: كلنا وراء الدولة لتنفيذ تنمية شاملة فى مدن وقرى شمال سيناء

كتب عبد الحليم سالم

قال سالم العكش العقيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن جميع مشايخ وعواقل ورجال سيناء وراء الدولة المصرية وكتفا بكتف معها لاستكمال التنمية الشاملة في شمال سيناء، بعد القضاء على الإرهاب تماما، وبدء مرحلة جديدة تتكلف نحو 600 مليار جنيه من التنمية.

وخلال زيارته للعريش أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة، لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

أضاف العكش أن التعاون بين شيوخ القبائل والنواب والحكومة لم ينقطع ابدا ومستمر ، سواء في معركة الإرهاب التي انتهت بفضل الله وجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية ، أو معركة التنمية المستمرة والمتكاملة التي تنفذها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وستنفذها الفترة المقبلة ؛بما يضمن الاستقرار التام للاهالى وإطلاق مجمعات تنموية جديدة في الشيخ زويد ورفح.

وثمن عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة المصرية فى ادخال المساعدات عبر معبر رفح البرى إلى قطاع غزة وجهود اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،ورجال الهلال الأحمر بسيناء وكل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية.