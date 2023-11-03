"ثقافة أسوان" يستضيف لقاءً حواريًا بعنوان "طه حسين الإنسان والمشروع".. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شهد قصر ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، لقاء حوارى للناقد صبرى حافظ أستاذ الأدب العربى، عن كتاب "طه حسين الإنسان والمشروع"، أداره الإعلامى والشاعر أشرف جابر وبحضور يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان والكاتب أحمد أبو خنيجر وعدد كبير من أدباء وشعراء أسوان.

وصبرى حافظ هو أستاذ اللغة العربية المعاصرة والأدب المقارن فى جامعة لندن، عمل رئيس تحرير مجلة الكلمة الإلكترونية، حاصل على بكالوريوس علم الاجتماع بامتياز مع مرتبة الشرف، جامعة القاهرة 1962، ماجستير فى النقد والأدب.

وقدم حافظ سيرة ذاتية لطه حسين ونضاله ضد الاستعمار والسلطة، وتحدث عن كتاب "الأيام" الذى كتبت به وقائع حياته، وأنه تناول فى كتابه طه حسين الإنسان من جانب، و رصد مشروعه من جانب أخر.

وأشار حافظ، إلى أن طه حسين عاش طوال حياته المليئة بالمعارك الفكرية والثقافية، و في الكثير من المشاكل نتيجة أفكاره الجريئة، وعن إسلاميات طه حسين أشار فى كتاباته إلى دور القرآن في المحافظة على اللسان العربى، وبراعته فى النظم وأسلوبه في أداء المعنى، وتمتعه بالبلاغة والبيان بما يجعل فى المستمع أثرا باقيا.

جاء اللقاء استمرارا لاحتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بذكرى رحيل "طه حسين"، حيث أصدرت الهيئة في معرض الكتاب العام الماضي في دورته 54، عشرين عنوانا لعميد الأدب العربي، احتفت بهم و بالمشروع الفكري الكبير لطه حسين الذى حمل على عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين.



الحضور



الناقد صبرى حافظ أستاذ الأدب العربى



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