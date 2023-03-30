هالات دينية وندوات ضمن "السهرة الرمضانية" لفرع ثقافة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظم قصر ثقافة أسوان، مساء الأربعاء، ندوة عن "رمضان شهر الخيرات" للشيخ عبد الله محمود إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ضمن فعاليات برنامج "سهرة رمضانية" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتحدث الشيخ عبد الله، عن شهر رمضان المبارك، أنه شهر به خيرات كثيرة أكثر من غيره "فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"، "ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"، الصوم نفسه الذى يؤديه الإنسان في رمضان ثوابه لا يحصيه إلا الله، كما جاء في الحديث القدسى "كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".

وأضاف الشهر الكريم إصلاح النفس وتغيرها نحو الأفضل، فرمضان فرصة عظيمة للتغيير، فكل ما فى رمضان يتغير سلوك وعبادة وخلق فهو يمضي بنا وتتغير فيه بعض أحوالنا، ونسعى جاهدين إلى التغيير، و أنه سببا لمغفرة الذنوب، إذا اجتنبت الكبائر، الصيام سرا بين العبد وربه "الصوم لى وأنا أجزي به"، فقبل الإسلام لم يقترب أحد إلى آلهتهم بالصيام، كل عمل ابن آدم يقتص منه إلا من الصوم، الصيام جامع لكل العبادات.

جاءت المحاضرة في إطار الدور الدعوي والتثقيفى المشترك بين وزارتي الثقافة والأوقاف، نظمها فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، ويهدف البرنامج إلى توجيه الوعى القومى ذا الطابع والمضمون الوطنى الجماهيرى من خلال نشر الأخلاق الفاضلة.

وتم عقد أمسية شعرية وابتهالات دينية من خلال اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب شارك فيها الشاعر حسني الاتلاتي بقصيدة "يا يثرب النور" ، وبقصيدة "آخر نظرة للمرآة" للشاعر عبد الله عبد الصبور، وقدمت مجموعة من الابتهالات "يا سيدى، قمرٌ" محمود عيد، للمبتهل عبد الله إبراهيم " مجيب السائلين" لمحمد خالد ، وأنشد عبد المعز محمد و محمد صيام "أهلا وسهلا بالنبى، ولد النبى، رضينا يابنى الزهراء".



سهرة رمضانية (1)



سهرة رمضانية (2)