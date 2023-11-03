اليوم السابع
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تعرف على خطوط أتوبيسات معرض النقل ومواعيدها

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 03:43 م
تعرف على خطوط أتوبيسات معرض النقل ومواعيدها معرض النقل
كتب سيد الخلفاوى

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وفرت وزارة النقل ، وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 المقرر انطلاق فعالياته الأحد القادم، من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض من 5 لـ8 نوفمبر الجارى ومنها:
 
- توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض. 
- ربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الأتوبيس الترددي .
- توفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض من المحافظات القريبة للقاهرة يومياً من الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا.  
- الأتوبيسات تنطلق من (الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة، الزقازيق وفاقوس. 
- ينطلق معرض النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا 5 نوفمبر ويستمر حتى 8 نوفمبر، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسى.






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مواصلات معرض النقل

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