تعرف على خطوط أتوبيسات معرض النقل ومواعيدها

كتب سيد الخلفاوى

وفرت وزارة النقل ، وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 المقرر انطلاق فعالياته الأحد القادم، من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض من 5 لـ8 نوفمبر الجارى ومنها:

- توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض.

- ربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الأتوبيس الترددي .

- توفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض من المحافظات القريبة للقاهرة يومياً من الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا.

- الأتوبيسات تنطلق من (الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة، الزقازيق وفاقوس.

- ينطلق معرض النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا 5 نوفمبر ويستمر حتى 8 نوفمبر، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسى.