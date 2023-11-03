تحرير 35 محضرا متنوعاً وضبط لحوم ممهورة بختم مزور بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مكبرة بكفرالشيخ، من ضبط 35 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و20 عدم وجود شهادة صحية، 45 قضية إدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص، و40 تقارير مخالفات مخابز خلال أسبوع، بنطاق مراكز بيلا، والحامول وسيدى سالم، وفوة ودسوق، ومطوبس، والرياض، وقلين، وبلطيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 270 علبة سجائر محلية لدى "ع.أ.ع"، 34 سنة صاحب محل بقالة لبيع سجائر، كما تم ضبط ، 130 علبة محلية لدى "ه.م.ع" ، 38 سنة ، صاحب محل بقالة لبيع سجائر ، وتم ضبط التاجرين بمدينة الرياض يبيعان السجائر أزيد من السعر الرسمى، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطري، من ضبط 189 كجم لحوم بقرية لعجل بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ممهورة بخاتم غير تابع لأي مجزر حكومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجنة المشكلة من مجلس المدينة والطب البيطري والتموين والصحة بمطوبس.