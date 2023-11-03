اليوم السابع
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"القومى للمرأة" يستهدف 1000 طالبة بمبادرة "دوى" لتمكين الفتيات بالبحيرة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 03:41 م
"القومى للمرأة" يستهدف 1000 طالبة بمبادرة "دوى" لتمكين الفتيات بالبحيرة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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واصل المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة تنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية لتميكين الفتيات "دوى" بمدارس مدينة دمنهور بإجمالي عدد 1000 فتاة مستهدفة من الطالبات.

والمبادرة ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، و تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر،  ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، حيث تم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة وكذلك التعلم الرقمي وتنفيذ حوار الاجيال بين الفتيات وامهاتهن وادارة حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة .

جدير بالذكر ان المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

 







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