اليوم السابع
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مستهدفا 1000 طالبة..

القومى للمرأة يطلق مبادرة "دوى" بمدارس المنيا والفيوم وبنى سويف لتمكين الفتيات

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:24 م
القومى للمرأة يطلق مبادرة "دوى" بمدارس المنيا والفيوم وبنى سويف لتمكين الفتيات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات
كتب محمود راغب

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أطلق المجلس القومى للمرأة، فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" بإجمالى عدد 1000 مستهدف من الطالبات فى كل محافظة والتى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسى، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بمدارس محافظات المنيا والفيوم وبنى سويف.

وتنفذ المبادرة بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص فى وزارة التربية والتعليم، حيث تم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة وكذلك التعلم الرقمى وتنفيذ حوار الاجيال بين الفتيات وامهاتهن وإدارة حوار مجتمعى من خلال نوادى المشاهدة.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

 

 
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