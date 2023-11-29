معرض "الحياة البرية" ضمن فعالية تصوير ومراقبة الطيور فى بورسعيد.. صور

افتتح الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد عامر، معرض الحياة البرية، اليوم الأربعاء، ضمن فعالية تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزارة السياحة والآثار مُمثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية.

وضم المعرض مجموعة مو الصور التى ألتقطت لأشهر الطيور المتواجدة فى بورسعيد، مثل: (الفلامينجو، والبجع، الطيور الخواضات، البلشونات، الزرزور، السمان، النوارس، واللقالق وغيرها).

أشارت دكتورة ايمان الغزاوى، كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد وإحدى المشاركات بالمعرض، إلى أن الجامعة تشارك فى الفعالية للعام الثانى على التوالى، وأنها تشارك بعدة صور منها صورة لطيور الفلامنجو بملاحات مدينة بورفؤاد، وصورة أخرى من أحدى بحيرات دولة الإمارات والتى فازت ضمن أفضل صورة على مستوى العالم مشاركة بالمسابقة الروسية من إجمالى نصف مليون صورة مشاركة.

ومن جانب، أوضح محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد والمنسق العام للمهرجان، أن المعرض يأتى ضمن فعاليات تصوير ومراقبة الطيور BIRDSAID 2023 فى نسخته الثانية، والذى يضم تصوير الطيور ببحيرة الفلامنجو فى بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2023، ومعرض الشارع للصور الفائزة من مهرجان الطيور العام الماضى فى ميدان الشهداء ببورسعيد ولمدة أسبوع ومجموعة معارض أخرى بمختلف الميادين.