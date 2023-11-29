مخيم جنين .. رئيس البلدية: البنية التحتية للمدينة تدمرت تماما

وكالات

مخيم جنين .. منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أكثر من شهر ونصف، لم تكن الضفة الغربية بحال أفضل، حيث تصاعد التوتر في تلك المنطقة التي تشهد منذ السابع من أكتوبر اقتحامات إسرائيلية مستمرة، وهجمات أيضاً.

مخيم جنين .. رئيس البلدية يكشف الخسائر التى تعرضت لها المدينة

وبحسب موقع العربية، فقد كشف رئيس بلدية جنين فى الضفة الغربية نضال عبيدى، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي دمّر البنية التحتية بشكل كبير، ما أدى إلى تجريف الطرق وإتلاف شبكات المياه والصرف الصحى، لافتا إلى أن الخسائر الناجمة عن تدمير البنية التحتية تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لافتا إلى أن هذه الخسائر تفوق إمكانية البلدية.

يأتي هذا في حين أفادت غرفة تجارة وصناعة جنين بأن الخسائر وصلت إلى 24 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير، نتيجة إغلاق حاجز الجلمة، حيث يعتمد الاقتصاد في المدينة بشكل كبير على تسوق عرب إسرائيل فيها.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية فى محيط مخيم جنين

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في محيط مخيم جنين شمال الضفة.



مخيم جنين

فيما أكد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها. وأوضحوا أن قوات إسرائيلية اقتحمت عددا من أحياء المدينة ودخلت المخيم، وسط إطلاق نار كثيف.