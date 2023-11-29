محاكمات × 24 ساعة.. تأجيل استئناف نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها، تأجيل استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات.

نسرين طافش

أجلت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات فى القضية رقم 1636 لسنة 2023 لجلسة 25 ديسمبر، لورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

عريس القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق 5 متهمين بقتل المجنى عليه "مصطفى ى"، 25 سنة، مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن استدرجه أحدهم وأطلقوا صوبه 9 أعيرة نارية استقرت بجسده وأودت بحياته، بسبب خلافات سابقة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت اليوم الثانى من دور ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تجار آثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ مليون جنيه لكل منهم، بتهمة حيازة 109 قطع مختلفة الأشكال والأحجام وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيرى، ولوحة جنائزية من الحجر الجيرى، وجميعها تنتمى إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.