إحالة أوراق 5 متهمين بقتل عريس شبرا الخيمة بـ9 طلقات نارية للمفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمى الشباسى، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة شريف أشرف شريف، وأمانة سر على الفرماوى، بإحالة أوراق 5 متهمين بقتل المجني عليه "مصطفى ى"، 25 سنة، مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن استدرجه أحدهم وأطلقوا صوبه 9 أعيرة نارية استقرت بجسده وأودت بحياته، بسبب خلافات سابقة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت اليوم الثاني من دور ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33475 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4419 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين: "شعبان أ ح"، و شهرته ( دودو)، 24 سنة، صاحب مغسلة، و"باسم أ ح"، 35 عام - عامل، و"إسلام ع ش"، 24 سنة، عاطل، و"صابر أ ح"، (هارب)، 33 سنة، و"سيد أ ح" (هارب)، قتلوا المجنى عليه "مصطفى يوسف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمون جميعاً وآخرون مجهولون، شرعوا في قتل المجني عليهما، أحمد عبد العال هلال أنور - ومحمد سعيد عبد السلام محمد، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم الثاني إبان تواجد الأول معهما صحبة المجني عليه المتوفى صوبه عياراً نارياً من سلاحه الناري سالف الذكر وتعدى المتهم الثالث عليه بسلاحه الأبيض - "مطواة" تالية الوصف برقبته ووجه، قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أنه أطلق المتهم الأول صوب الثاني منهما إبان تواجده على مسرح الجريمة مصادفة عياراً نارياً من سلاحه الناري سالف الذكر قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي الخاص به المرفق بالأوراق، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازر بعضهم البعض، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليهما المصابين لما لحق بهما من علاج على النحو المبين بالتحقيقات.