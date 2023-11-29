فحوصات للنساء يجب إجراؤها قبل سن الـ 40

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الفحوصات التي يجب على النساء قبل بلغوهن سن الأربعين القيام بها للحفاظ على صحتهن، لأنها تساعد بشكل كبير في معرفة أي مرض قد تعانين منه، وذلك وفقا لموقع timesofindia.

أكد التقرير، أن الفحوصات الطبية التي يجب على النساء القيام بها قبل بلغوهن سن الـ40 تحميهن من حدوث مضاعفات صحية، ويساعد في اكتشافهن للأمراض بشكل مبكر، ومنها: