اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:52 ص
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فحوصات للنساء يجب إجراؤها قبل سن الـ 40

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:00 ص
فحوصات للنساء يجب إجراؤها قبل سن الـ 40 فحوصات للنساء قبل سن الـ40- أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هناك العديد من الفحوصات التي يجب على النساء قبل بلغوهن سن الأربعين القيام بها للحفاظ على صحتهن، لأنها تساعد بشكل كبير في معرفة أي مرض قد تعانين منه، وذلك وفقا لموقع timesofindia. 
 
أكد التقرير، أن الفحوصات الطبية التي يجب على النساء القيام بها قبل بلغوهن سن الـ40 تحميهن من حدوث مضاعفات صحية، ويساعد في اكتشافهن للأمراض بشكل مبكر، ومنها: 

-مسحة عنق الرحم

تساعد في الاكتشاف المبكر لسرطان الرحم، ولذا عليهن القيام بها كل ثلاث سنوات، لأنه في حالة الاكتشاف المبكر تحميهن من التعرض للمضاعفات الصحية. 

-الماموجرام

في حالة أن هناك تاريخا وراثيا للإصابة بسرطان الثدي، يجب على النساء القيام بإجراء فحص الثدي المتخصص الماموجرام، الذي يساعد في اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي مبكرا، وقبل بلوغ الأربعين عليهم القيام به كل سنة. 

-قياس ضغط الدم

يساعد في اكتشاف فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم مبكرا، ويساهم في توفير العلاج، وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض كأمراض القلب. 

-مستويات الكوليسترول

عليهن القيام بتحليل قياس الكولسترول في الدم، فهذا الأمر يساعد في اكتشافه مبكرا، ويحميهن من الإصابة بأمراض القلب أو الجلطات. 

-كثافة العظام

يعد من الفحوصات المهمة للنساء، فهو يساهم في اكتشاف الإصابة بهشاشة العظام بشكل مبكر، ويعمل على العلاج مبكرا والحماية من التعرض للكسر. 

-وظائف الغدة الدرقية

يعد من الفحوصات الهامة التي تساعد في إكتشاف المرض مبكرا، ويجنب في حالة الإصابة من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالرض كزيادة ضربات القلب، أو فقدان أو زيادة الوزن. 

 







فحوصات للنساء قبل سن ال40

سن ال40

فحوصات تحمي النساء من الأمراض



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