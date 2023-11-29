رحيل الفنان السيناوى أحمد الخليلى والعزاء بديوان عائلته فى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

غيب الموت الفنان السيناوى أحمد الخليلى، أحد ابرز الوجوه الفنية بسيناء، وأعلنت اسرة الفنان أحمد الخليلى وفاته بالقاهرة عن عمر يناهز الـ 80 عاما، وتشييع جثمانة من مسجد الرفاعى بالعريش مساء اليوم الاربعاء يعقبه تلقى العزاء فى ديوان العائلة.

ونعى الأدباء والفنانين بشمال سيناء الراحل احمد الخليلى، وقال المخرج السيناوى مجدى الشريف "الفنان والكاتب والسيناريست والمخرج المسرحي احمد الخليلى قضى سنوات من العطاء حتى آخر اللحظات، وسيظل أسمه يتردد معنا لما قدم للمسرح والتليفزيون والإذاعة ولجيل كبير من شباب الفن بسيناء خاصة ومصر والوطن العربى عامة".

وفى حديث سابق لـ "اليوم السابع" سرد الفنان أحمد الخليلى جانب من مسيرته فى عالم الفن موضحا انه ممثل وسيناريست، بدايته كانت من مدرسته الابتدائية واسمها " الرفايعة " وسط العريش من خلال مسرح بسيط، و نمى موهبته فى المرحلة الثانوية والجامعية بعد انتقال والده للعمل فى محافظة الإسماعيلية، حيث أتيحت له فرص المشاركة فى فرق المسرح وتنمية مواهب الرسم والرياضة والقيام بنشاط التمثيل حتى أصبح نجم بفرقة " أحمد حسن الشرقاوى"، أحد مشاهير الاسماعيلية فنيا فى ذلك الوقت، وشارك فى أول عمل مسرحى لاقى شهرة على مستوى الدولة وكان بعنوان " بنت الأكابر" .

اضاف انه بعد تخرجه من جامعة القاهرة عمل فى مشروع السد العالى بوظيفة مهندس مساحة فى أسوان وهناك خصص جزء من وقته للمسرح، وكون فرقة مسرحية بنادى مصانع كيما، ولفت هذا اهتام نجوم المسرح فى القاهرة الذين بدأوا فى استقطابه فكانت مشاركته فى مسرحية " بير القمح"، وكان لهذا الدور وأدوارا مسرحية اخرى صدى حتى ان كثيرين طالبوه بالتواجد فى القاهرة على رأسهم الكاتب المسرحى " نعمان عاشور".

وتابع الخليلى، انه انتقل للعمل فى القاهرة فى حقبة السبعينيات ، وانضم لفرقة "عادل خيرى المسرحية"، ثم عمل مع الفنان "محمد عوض " بمسرحية " الطرطور"، أعقبه انضمامه لفرقة محمد عوض المسرحية، وكان من مؤسسى الفرقة الكوميدية المصرية على مسرح الزمالك، وشارك "عوض" كل مسرحياته التى كان ابرز نجومها فؤاد المهندس، ثم مشاركا فى فيلم " غرام فى الطريق الزراعى"، واعتمد فى عام 1974 مؤلف بإذاعة صوت العرب، خلالها كتب أكثر من 30 مسلسل بينها أعمال تخص سيناء، إضافة لنشاط مسرحى منوع، مابين عروض وتمثيل، تم تنفيذها بكافة مناطق تواجد ابناء سيناء فى المهجر بمختلف المحافظات .

وقال ان مسيرته الفنية فى القاهرة، كانت وراء اختياره ضمن فريق الفنانين المشاركين فى رفع العلم المصرى فوق مدينة العريش بعد تحريرها فى عام 1979، والذى ضم كثير من النجوم وقتها بينهم فؤاد المهندس والسيد الملاح، واختاره اللواء يوسف صبرى أبو طالب محافظ شمال سيناء وقتها بتشكيل المسرح السيناوى ، وبدأ تكوين أول فرقة مسرحية بالعريش رسميا عام 1980، واعتمد على نواتها من فنانين ممن تم اكتشاف مواهبهم فى المهجر من الشباب العائدين لمدينتهم العريش بعد تحريرها .

واشار ان اهم اعمال فنية شارك فيها " تفاحة "، " وكالة عطية"، " قليل من الحب"، ودور رئيسى فى مسلسل "زهرة برية"، الذى يتناول الحياة فى البادية وتم عرضه على إحدى القنوات العربية ،وفاز بجائزة اتحاد المنتجين العرب .

وقال انه نظرا لإجادته لهجات قبائل سيناء، لجأ اليه المخرجين لتحويل نصوص تتناول حياة ابناء البادية فى كثير من المسلسلات التى ادى فيها ايضا ادوار، ومنها "عندما تتحرك الجبال"، وغيرها .



رحيل الفنان احمد لخليلى



جانب من ادوارة



الفنان احمد الخليلى



ودوره فى مسلسل السقوط فى بئر سبع



خلال ادوار فنية



رحيل الفنان احمد لخليلى



جانب من ادوارة