دراسة تكشف 7 عادات يومية تقلل خطر الإصابة بـ 14 نوعًا من السرطان

كتبت ميرفت رشاد

كشفت دراسة جديدة عن العادات السبع الحاسمة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 30%، حيث يعد تناول 400 جرام من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والفاصوليا يوميًا من بين خيارات نمط الحياة، بالإضافة إلى الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل".

وأكدت الدراسة، التى نشرت بمجلة BMC Medicine أن القائمة تشمل أيضًا الحد من الوجبات السريعة واللحوم الحمراء والمصنعة، وارتبط اتباع هذه النصيحة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 30%، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة نيوكاسل على أكثر من 90 ألف بريطاني، تشير النتائج إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد والمبيض بأكثر من الخمس.

وكان اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني والتمتع بوزن صحي من بين التوصيات الرئيسية، وارتبطت كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجة الالتزام بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10 %، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 10 %، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكلى بنسبة 18 %، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 16 %. ، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 22 %، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 24 %، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 30 %

أجريت الدراسة لفحص ما إذا كانت التوصيات السبع التي وضعها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR) في عام 2018 فعالة في الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وشملت العوامل ممارسة النشاط البدني لمدة 10 ساعات في الأسبوع، وتناول أقل من 500 جرام من اللحوم المصنعة أسبوعيًا والتوقف عن تناول الكحول، واختبر الباحثون هذه الإرشادات على 94778 بريطانيًا، تتراوح أعمارهم بين 56 عامًا في المتوسط.

واستخدموا البيانات الصحية المبلغ عنها ذاتيا، بما في ذلك النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر، كما استخدموا بيانات تسجيل السرطان لتتبع تشخيص السرطان خلال فترة الدراسة التي استمرت ثماني سنوات.

وكشف التحليل أن الالتزام بالعادات بشكل أكبر أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالسرطان،ومقابل كل توصية يلتزم بها المرضى، فإنهم يقللون من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7 %.

قال الباحثون إن الوجبات السريعة ارتبطت بالسرطان لأن تناولها بكميات كبيرة يجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الهرمونية التي يمكن أن تسبب نمو الأورام.

تحتوي اللحوم الحمراء والمصنعة على مركبات مثل الهيم والنترات، والتي عند تحللها في الجسم تشكل مركبات يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا المبطنة للأمعاء، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.