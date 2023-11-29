جهاز حماية المستهلك: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى للمخالفين

كتب مدحت وهبة

يستمر جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى فى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجار والمحلات التجارية الكبرى بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك التصدى للمخالفات التي يحاول البعض انتهاجها في زيادة أسعار السلع الغذائية، والبيع بأزيد من السلع المعلن بالمخالفة للقانون، حيث يتم تحرير محاضر وإحالتها الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه رئيس جهاز حماية المستهلك كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدى بكل حزم وجدية لأى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق، خاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.

على جانب آخر، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.