بايدن والبابا وجون كيرى ونتنياهو أبرز المعتذرين عن قمة المناخ بالإمارات

كتبت منال العيسوي

لم يتبقى سوى ساعات وتنطلق فعاليات قمة المناخ بالإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتى ستستضفها مدينة اكسبو دبى بدأ من غد الخميس وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر، بمشاركة 70 ألف مشارك من حوالى 198 دولة، ورغم مشاركة هذا العدد الضخم، إلا أنه هناك بعض الشخصيات التى تداولت اخبار عن اعتذراتهم عن حضور قمة الإمارات على رأسهم البابا فرانسيس، الذى أعلن المقر البابوي بالفاتيكان، إلغاء رحلته إلى دولة الإمارات، لحضور فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ.

ففى بيان صحفى اليوم الأربعاء للمكتب الصحفي للكرسي الرسولي، تم إعلان إنه رغم تحسن الوضع الصحي العام للبابا حيث يبلغ من العمر قرابة ال 86 عاما، و نتيجة إصابته بالأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي ، فقد طلب أطباؤه عدم الذهاب للقمة، والتى كان مقرر لها أن تكون يوم الجمعة 1 ديسمبر، وتم تعيين الحبر الأعظم لافتتاح جناح الإيمان على هامش الحدث بقمة المناخ.

فى المقابل أعلن بعض زعماء العالم، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، أنهم لن يتمكنوا من المشاركة في المفاوضات فى قمة المناخ بالامارات ، خاصة لانعقادها خلال الحرب فى غزة ، و رغم أن الوفد الأمريكى للمناخ يكون برئاسة جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، و الذي حضر كلا من كوب26 في اسكتلندا وكوب27 في مصر، إلا أنه هناك بعض الأقاويل أنه لن يحضر قمة الامارات نتيجة لوصوله سن الواحد وثمانيين من عمره.

وفى السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية للأسوشيتد برس مساء أمس الثلاثاء إنه من المحتمل أيضًا ألا يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو محادثات، قمة المناخ بسبب الحرب فى غزة.

كما نشرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة، السورية أنه لن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد قمة الامارات ، رغم تلقيه دعوة من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. إلا أنه سيترأس رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس وفد البلاد للمشاركة فى القمة .

أما قائمة الشخصيات البارزة التي أكدت حضورها حتى الآن لقمة المناخ بالامارات، الملك البريطاني تشارلز الثالث، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ريتشي سوناك.