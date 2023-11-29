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تمويل المناخ وآليات التنفيذ دور محورى لمشاركة وزيرة البيئة فى Cop28

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:41 م
تمويل المناخ وآليات التنفيذ دور محورى لمشاركة وزيرة البيئة فى Cop28 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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تركز وزيرة البيئة  المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها فى قمة المناخ بالامارات Cop28 باعتبارها القائد المشترك مع نظيرها الكندى للمشاورات غير الرسمية، حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، على الدفع بموضوع التمويل المناخى وتوصيل أصوات الدول الأطراف.

 

كما تساهم الدكتورة ياسمين فؤاد باعتبارها مسؤل المفاوضات غير الرسمية فى الوصول لاتفاق حول ملامح الهدف الجمعى الجديد للتمويل، إضافة إلى مشاركتها فى الحدث الخاص بالحلول القائمة على الطبيعة فى البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتفاقية. 

 

جدير بالذكر أنه ستشارك وزيرة البيئة، خلال تواجدها فى قمة الامارات فى عدد من الفعاليات حول الربط بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ ضمن المؤتمر، ومنها الحدث الخاص بتكرار النموذج المصرى لحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، والحدث الوزارى للربط بين اطارى عمل تغير المناخ والتنوع البيولوجى 2030.

 







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