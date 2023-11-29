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النائب العام يفتتح فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمغرب

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:51 م
النائب العام يفتتح فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمغرب النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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افتتح اليوم المستشار محمد شوقى النائب العام لجمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب التى ترأسها النيابة العامة المصرية، حيث استهلَّ النائب العام كلمتَه فى افتتاح أعمال الجمعية العمومية بتوجيه الشكر إلى رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، على استضافة فعاليات ذلك الاجتماع، وإخراجه بمستوًى مشرِّف يليق بمكانة وقدر المملكة المغربية.

 

كما وجه النائب العام الشكر للنواب العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلى المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، على حرصهم على حضور فعاليات هذا الاجتماع الهام.

 

وأكد المستشار محمد شوقى النائب العام أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار إدراك الحاجةَ إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائى الدولى بهدف تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها، وتشجيعًا للحوار القانونى والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزًا للعدالة الناجزة فى إطار من احترام المواثيق الدولية؛ وذلك عبر حوارٍ قضائى عربى مستدام، تتوطد فيه العلاقة الجيدة بين النيابات العامة أعضاء الجمعية، بما يضمن تيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها، وتنمية الخبرات القانونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من أفضل الممارسات، لإنهاء التحقيقات الجنائية على قدرٍ عالٍ من الكفاءة وسرعة الإنجاز، وعلى الأخص فى الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، لما لها من خطرٍ داهم على أنظمة الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يستتبع مزيدًا من الجهود الحثيثة والمضنية، للتعاون القضائى الدولى، وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة. 

 

وفى ختام كلمته، جدد شكره للحضور، متطلعًا إلى تفاعلهم الثرى، ومساهمتهم الفعالة، فى إنجاح أعمال الاجتماع.

 

 
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جانب من الفاعلية

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فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمملكة المغربية

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 الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمملكة المغربية
 






النائب العام

النيابة العامة

مؤتمر جمعية النواب العموم العرب

النواب العموم



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