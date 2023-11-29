القومى للمرأة يبدأ فعاليات حملة "بلدى أمانة" فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نفذ المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف اليوم فعاليات أول أيام الحملة الأولى من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 11597 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة على التوازى بمراكز سمسطا وببا وناصر بعدد 2500 زيارة.

وقالت نرمين محمود، مقرر فرع المجلس ببنى سويف، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.