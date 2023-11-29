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البابا تواضروس عن الانتخابات الرئاسية: شجعوا بعضكم ومارسوا حقكم الدستورى

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 09:17 م
البابا تواضروس عن الانتخابات الرئاسية: شجعوا بعضكم ومارسوا حقكم الدستورى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، فى بدء عظة الأربعاء الأسبوعى اليوم، فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدير الملاك البحرى، عن الانتخابات الرئاسية التى تجرى بعد أيام، وشجع المصريين فى الخارج وفى الداخل على المشاركة فى الانتخابات والتعبير عن رأيهم بالمشاركة، حيث قال قداسته: "أذكركم بأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر وطنى بالدرجة الأولى، الانتخابات ستبدأ يوم 1 ديسمبر للمصريين فى الخارج وتستمر لثلاثة أيام، وأشجع كل المصريين على التوجه إلى أماكن الاقتراع والسفارات والقنصليات والتعبير عن الرأى بالمشاركة".

 

وأكد قداسة البابا أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أشكال تأكيد المواطنة، "فمن علامات كونك مواطنًا مصريًّا مرتبطًا بوطنك أن يكون لك صوت وتعبر عن اختيارك، وأنت صاحب الاختيار".

 

وعن المرشحين الرئاسيين المشاركين فى الانتخابات قال قداسته: "المرشحون الرئاسيون الأربعة كانت لهم لجان تنسق أعمالهم، ولقد استقبلنا اللجان الأربعة فى المقر البابوى، وتحدثنا معهم واطلعنا على ما لديهم من محتوى ورؤية يريدون تقديمها، ويبقى الاختيار لكل مواطن مصرى".

 

وأضاف قداسته: "بسبب وجود مواطنين خارج مصر لأهداف كثيرة، إتاحة الانتخاب فى الخارج فرصة مناسبة وقوية، والدولة خصصت لهذا الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر قبل الإجازات ليعبر المصريون عن مشاركتهم، ورغم أن الوصول للجنتك قد يكون متعبًا، يكفى شعورك بأن لك مسؤولية ودور ومشاركة فى العملية".

 

ونبه قداسة البابا مستمعيه قائلًا: "لا تصدق ما يُقال من كلام بأن أحد المرشحين الرئاسيين "ناجح ناجح"، فيصيبك الكسل أو التهاون عن المشاركة، هذا خطأ! عبِّر عن رأيك وكن أمينًا وشارك واختر من تريد".

 

ووجه قداسته حديثه للمواطنين فى الداخل فقال: "نشجع المواطنين المصريين فى الداخل على المشاركة فى الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وشجعوا بعضكم بعضًا، هذا ليس وقتًا للكسل، لكى يكون ضميرك مستريحًا أنك مارست حقك الدستورى كمواطن فى هذا الاستحقاق الذى لا يتكرر إلا كل بضعة سنوات، خاصةً مع التسهيلات التى تقدمها الدولة فى عملية الاقتراع من أعداد وأماكن اللجان وسهولة العملية ذاتها".

 

البابا مع الأباء الأساقفة
البابا مع الأباء الأساقفة

جانب من العظة
جانب من العظة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

عظة الأربعاء
عظة الأربعاء

 







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