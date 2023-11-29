إحالة أوراق "صنايعى رخام" للمفتى لاتهامه بقتل شخص فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمى الشباسى، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة شريف أشرف شريف، وأمانة سر على الفرماوى، بإحالة أوراق متهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأى في إعدامه، لاتهامه بقتل المجني عليه "أحمد ز أ م" عمداً مع سبق الإصرار، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10010 لسنة 2022 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمر ي م"، 42 سنة، صنايعي رخام، ومقيم بالمنشية الجديدة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد العده لذلك الغرض سلاحاً ناريا "فرد خرطوش"، وسلاحاً أبيضاً "مطواة"، وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الناري المار الذي كان بحوزته مطلقا عياراً نارياً صوب المجني عليه فاستقرت أحداها برأسه محدثاً به الإصابات، والتي قد أدت إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "فرد خرطوش" وأحرز ذخائر طلقه، مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو أحرازها أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواه).